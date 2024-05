EUA diz que 'centenas de toneladas' aguardam para entrar em Gaza

Centenas de toneladas de ajuda humanitária estão prontas para entrar em Gaza e aguardam apenas que a instalação do pier temporário no local pelos Estados Unidos. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (15), por funcionários norte-americanos, que pressionam pela reabertura de uma passagem terrestre.

Em briefing a imprensa, os funcionários envolvidos no projeto do pier disseram que a ajuda humanitária será examinada e carregada no Chipre, antes de ser levada para Gaza, e que tudo começará a funcionar "nos próximos dias".

"Hoje temos centenas de toneladas de ajuda prontas para serem entregues e milhares de toneladas de ajuda a caminho", declarou o vice-almirante Brad Cooper, que é subcomandante do Comando Central do EUA, que opera no Oriente Médio.