EUA diz que expressou à China sua preocupação por 'uso indevido' de IA

Watson acrescentou que Washington havia "apresentado questões relacionadas com o uso indevido da IA, inclusive por parte da República Popular da China", mas também "apontou a necessidade de manter abertas as linhas de comunicação sobre os riscos e a segurança da IA para gerir de forma responsável a concorrência" neste setor.

As conversas, acordadas durante uma cúpula entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping na Califórnia em novembro, foram o último esforço das duas potências para melhorar o diálogo e reduzir os riscos depois de anos de crescente tensão entre as duas maiores economias do mundo.

