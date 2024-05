Facções palestinas decidirão forma de governo em Gaza no pós-guerra, diz líder do Hamas

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quarta-feira (15) que o movimento islamista decidirá com outras facções palestinas a forma de governar Gaza depois da guerra com Israel.

"Dizemos que o Hamas está aqui para durar [...] e corresponderá ao movimento e a todas as facções nacionais [palestinas] decidir sobre a forma de governo em Gaza", declarou Haniyeh em discurso televisionado.

O líder do movimento islamista acrescentou que o futuro das negociações sobre um cessar-fogo é incerto porque Israel "insiste em ocupar a passagem de Rafah e ampliar a agressão" no território palestino desde o ataque brutal do Hamas em 7 de outubro de 2023.