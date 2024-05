França faz grande operação para capturar detento que fugiu em ação que deixou dois mortos

As forças de segurança francesas buscam, nesta quarta-feira (15), o detento que fugiu após um violento ataque na véspera contra um veículo penitenciário, que resultou na morte de dois agentes e chocou o país.

As operações de captura continuavam com meios "sem precedentes", indicou à rádio RTL o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que anunciou a mobilização de "mais de 450 agentes" na área do incidente.

Graças a "um grande número de rastros judiciais", Darmanin disse esperar que "nos próximos dias" o réu em fuga possa ser detido, assim como "o grupo de assassinos que o acompanha".