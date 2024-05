Fundador de jornal ganha liberdade condicional na Guatemala, mas seguirá preso por outro caso

Um tribunal criminal da Guatemala concedeu, nesta quarta-feira (15), liberdade condicional ao jornalista José Rubén Zamora, crítico anticorrupção e preso desde 2022 por lavagem de dinheiro em um julgamento polêmico, mas ele seguirá na prisão por outro caso.

"Por unanimidade [o tribunal] é da opinião de que devem ser concedidas medidas substitutivas [prisão domiciliar] ao senhor José Rubén Zamora", disse, ao ler o veredicto, a presidente do Nono Tribunal de Sentença, Verónica Ruiz.

Zamora, de 67 anos, é o fundador do extinto jornal El Periódico. Ele defende sua inocência e afirma que a acusação foi uma retaliação por suas publicações sobre corrupção no governo do então presidente de direita Alejandro Giammattei (2020-2024).