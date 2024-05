Governo Biden impõe bateria de sanções contra Nicarágua

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (15) uma bateria de sanções contra "a repressão" do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a quem acusa de manipular o setor do ouro e de ganhar dinheiro com a migração.

A Nicarágua está sob sanções dos EUA pela repressão aos protestos de 2018 contra Ortega, no poder desde 2007 e sucessivamente reeleito em eleições questionadas pela comunidade internacional.

Washington considera a sua reeleição em 2021 fraudulenta e o acusa de uma onda de detenções de opositores, muitos dos quais ainda estão na prisão ou foram forçados ao exílio e se viram privados da sua nacionalidade.