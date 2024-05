História indígena da colonização de Nova York entra em exposição em Amsterdã

"Muito irônico", diz Huff, que espera um retorno à natureza na metrópole, bem como um "reconhecimento e um caminho a seguir" para os povos indígenas. "Espero que haja algum tipo de reparação", insiste.

A exposição ficará aberta ao público até 10 de novembro.

Uma sequência será apresentada no Museum of the City of New York - que colaborou com a exposição - no outono de 2025.

Tom van der Molen, um dos curadores da exposição, espera que os visitantes "entendam que há mais perspectivas sobre a história local, canonizadas na história europeia".

"Ainda falamos sobre os bravos heróis navais que descobriram um novo mundo, mas a exposição mostra que havia pessoas que viviam lá, que ainda estão lá e que vivem com as consequências dessa história", resume ele.

jcp/cvo/mab/zm/dd