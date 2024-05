Impedida de competir, atleta hiperandrogênica Caster Semenya espera 'abrir caminhos'

Tal regulamento foi aprovado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em 2019, e depois confirmado pelo Tribunal Federal de Lausana (Suíça), que havia imposto, em agosto de 2020, "a equidade das competições" como "princípio fundamental do esporte", dado que uma taxa de testosterona comparável com a de homens confere a atletas femininas "uma vantagem insuperável".

Os recursos de Semenya contra ambas as instituições foram indeferidos, mas ela teve sucesso no TEDH em julho do ano passado.

O tribunal com sede em Estrasburgo (França) considerou que a decisão da justiça suíça constituía uma discriminação e uma violação de sua vida privada.

No entanto, as autoridades suíças, com o apoio da World Athletics, apelaram na Grande Sala do tribunal europeu.

Durante a audiência, que durou três horas nesta quarta-feira, Adrian Scheidegger, representante do governo suíço, defendeu a inadmissibilidade do pedido e afirmou que não houve violação dos artigos 8, 13 e 15 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos relativos à discriminação e à vida privada.

- Decisão levará meses -

A advogada de Caster Semenya destacou que sua cliente "perdeu anos de carreira".