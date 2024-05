Inflação cai em abril nos EUA pela primeira vez desde janeiro

A evolução também está em linha com as expectativas de analistas coletadas no mercado pela companhia de monitoramento financeiro Market Watch.

Por sua vez, a inflação mensal foi de 0,3%, contra 0,4% do mês anterior. Este registro está ligeiramente abaixo das projeções anteriores.

O aumento dos preços se deve, em particular, aos custos com habitação e gasolina, que representam mais de 70% do aumento.

- Quadro favorável -

Para o governo do democrata Joe Biden, o panorama é ainda melhor se também for somada a chamada inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, e que caiu para 3,6% em 12 meses, seu nível mais baixo desde abril de 2021, quando os preços haviam iniciado sua escalada.

Os dados de inflação constituem um sinal positivo para Biden antes das eleições de novembro, nas quais buscará a reeleição contra seu antecessor, o republicano Donald Trump.