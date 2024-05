Intelectual e ex-político canadense Michael Ignatieff ganha Prêmio Princesa das Astúrias em Ciências Sociais

Estudante destacado e cosmopolita, formou-se em História em sua cidade e posteriormente cursou Doutorado na Universidade de Harvard.

Depois de expandir os seus estudos, rapidamente começou a colaborar e lecionar em numerosos centros internacionais, incluindo a própria Harvard, Oxford e mais recentemente a Universidade Centro-Europeia de Budapeste e Viena, fundada pelo financista George Soros, da qual Ignatieff foi reitor entre 2016 e 2021.

Além da vida acadêmica, sua carreira abrange outras áreas, a exemplo do jornalismo.

Seus numerosos artigos e análises foram publicados em diferentes meios de comunicação, como no The Observer e na The New York Times Magazine.

Depois de saber que tinha sido condecorado com o Princesa das Astúrias, Ignatieff disse que se sentiu "surpreso e encantado" com a notícia.

"A lista de vencedores anteriores inclui muitos dos meus heróis intelectuais, por isso significa muito para mim fazer parte dela", acrescentou em declarações à Fundação.