Italiano Nicolò Zaniolo está fora da Eurocopa por lesão

O meia-atacante italiano Nicolò Zaniolo, do Aston Villa, anunciou nesta quarta-feira (15) que está fora da Eurocopa 2024 (14 junho - 14 julho) devido a uma lesão no pé esquerdo.

"Infelizmente tenho que desistir do sonho de representar o meu país em uma grande competição, mas esse dia vai chegar, tenho certeza disso", escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Zaniolo sofreu uma microfratura no pé esquerdo na última segunda-feira, quando o Aston Villa empatou em 3 a 3 com o Liverpool pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.