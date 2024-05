Juventus vence Atalanta (1-0) e é campeã da Copa da Itália

Com o título, a 'Velha Senhora' reforça seu domínio na Copa da Itália, agora com seis de vantagem sobre Roma e Inter de Milão, que têm nove cada uma.

A última conquista da Juventus na 'Coppa' havia sido em 2021, com vitória justamente sobre a Atalanta, por 2 a 1.

Mal na Serie A, a Juventus chegava para a partida com a sensação de equipe derrotada e sai aliviada, dando uma alegria aos torcedores em uma temporada com mais decepções do que bons momentos.

A Atalanta só foi campeã uma vez da Copa da Itália, em 1963, e terá que continuar esperando.

Mas a próxima grande oportunidade do time de Bérgamo para virar a página e levantar um troféu importante já será daqui a uma semana, em Dublin, na Irlanda, na final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen, campeão alemão e invicto na temporada.

Essa será a grande motivação para a 'Dea', junto com a missão de manter pelo menos o quinto lugar na Serie A para se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Neste momento, a equipe tem três pontos de vantagem sobre a Roma.