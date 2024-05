Líder de extrema direita Wilders anuncia acordo para formar governo nos Países Baixos

Após longas negociações na terça-feira, Wilders declarou que se o seu partido fizer para parte pela primeira vez de um governo holandês, será um "dia histórico".

Wilders, que já foi chamado "Trump holandês", suavizou algumas das suas posições políticas em uma tentativa de formar um governo, mas seu programa eleitoral ainda pede pela proibição do Alcorão e das mesquitas.

Depois de obter uma surpreendente vitória eleitoral, Wilders estava disposto a tornar-se primeiro-ministro, mas pelo menos um dos seus aliados de coligação ameaçou boicotar um acordo se o fizesse.

"Não se esqueçam: um dia serei primeiro-ministro dos Países Baixos. Com o apoio de ainda mais holandeses", disse Wilders. "Se não for amanhã, será depois de amanhã. Porque as vozes de milhões de holandeses serão ouvidas".

As conversas para formar uma coalizão foram difíceis e as provocações mútuas nas redes sociais não ajudaram.

Em fevereiro, o líder do NSC, Pieter Omtzigt, retirou-se abruptamente das negociações, oficialmente devido a divergências sobre as finanças públicas, mas as preocupações sobre algumas das posições políticas de Wilders não passaram despercebidas.