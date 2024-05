Lula anuncia novas ajudas para vítimas das inundações no sul do Brasil

As propriedades que estejam penhoradas judicialmente também serão adquiridas para o mesmo fim.

O presidente fez os anúncios acompanhado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assim como de uma ampla delegação de ministros e outros funcionários do alto escalão, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

O governo criou uma secretaria extraordinária de apoio à reconstrução após a catástrofe e nomeou como titular o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS).

Em São Leopoldo, Lula visitou um abrigo para cerca de 1.500 pessoas instalado no campus de uma universidade. O presidente conversou com muitos dos presentes e expressou sua solidariedade.

Com alguns intervalos, as chuvas continuam caindo no território castigado do sul do Brasil.

Os moradores de Lajeado, outra localidade do interior gaúcho, cruzavam uma ponte improvisada erguida pelo Exército sobre o rio Forquilha depois que a violência das águas destruiu a estrutura original.