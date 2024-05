Migração na América Latina em busca de trabalho está se tornando mais feminina, diz OIT

"Elas realmente enfrentam uma dupla vulnerabilidade como mulheres e como migrantes", afirmou o especialista regional em migração da OIT, Francesco Carella.

Enquanto migram, as mulheres "são vítimas de violência e assédio", explicou Carella, e no destino "também são vítimas de hipersexualização", acrescentou.

Além disso, enfrentam uma "sobrecarga de responsabilidade" pelo trabalho doméstico e de cuidado não remunerado quando migram em família. A falta de recursos geralmente leva a família a priorizar a regularização migratória do homem no país de destino, deixando as mulheres na informalidade.

"A experiência migratória reforça a divisão sexual do trabalho tradicional", apontou Carella.

Na OIT, foi mencionado o exemplo das mulheres migrantes venezuelanas, que representam mais de 50% das mais de 6,5 milhões de pessoas que deixaram o país, com um perfil geralmente mais qualificado que o dos homens, mas menos oportunidades de trabalho nos países de destino.

"Eles trabalham em empregos para os quais estão superqualificadas", disse Carella.