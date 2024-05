Minecraft, o jogo global que conecta estudantes, ativistas e empresários

Desde o lançamento há 15 anos, na Suécia, o jogo Minecraft tornou-se um fenômeno global, usado por todo tipo de jogadores para fins educacionais, arquitetônicos, sociais e artísticos - que vão além do simples passatempo.

Minecraft, que em 17 de maio completa 15 anos, nasceu da imaginação do sueco Markus "Notch" Persson. Com mais de 300 milhões de cópias vendidas, é o jogo de maior sucesso de todos os tempos.

A AFP conversou com quatro fãs do jogo de construção para saber qual foi o efeito do Minecraft em seu trabalho e em suas vidas.