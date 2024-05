Ministério Público interroga Boluarte por 'Rolexgate' em meio a novo escândalo

A mesma equipe estava encarregada da operação para capturar Nicanor Boluarte.

A presidente assumiu o cargo em dezembro de 2022, substituindo o esquerdista Pedro Castillo, que sofreu impeachment e foi preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso. Bolaurte era sua vice-presidente.

Após sua posse, eclodiram protestos que foram severamente reprimidos pelas forças de segurança, nos quais 50 pessoas teriam sido mortas a tiros por policiais e militares.

Como resultado, Boluarte está sendo investigada desde janeiro de 2023 por suposto "genocídio, homicídio agravado e lesão corporal grave".

"Entrei no palácio do governo com as mãos limpas e sairei com as mãos limpas, como prometi ao povo peruano", disse em abril a primeira mulher presidente do Peru.

