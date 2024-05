Mortes por overdoses caem pela primeira vez nos EUA desde 2018

As mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos caíram em 2023 pela primeira vez desde 2018, anunciaram as autoridades de saúde dos EUA nesta quarta-feira (15).

Houve cerca de 107.000 mortes por overdose no país no ano passado, contra mais de 111.000 em 2022, uma queda de três por cento, de acordo com números preliminares.

A principal causa da crise de overdose nos EUA é atualmente o fentanil, um opioide sintético extremamente potente e viciante.