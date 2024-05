Mulheres poderosas roubam a cena no início do Festival de Cannes

No total, 22 filmes estão concorrendo à Palma de Ouro, quatro deles dirigidos por mulheres, três a menos do que na edição anterior.

Apesar dessa desproporção, a atriz e diretora norte-americana Greta Gerwig, que está presidindo o júri deste ano, saudou o aumento geral da presença de mulheres no setor.

"Quinze anos atrás, eu não poderia imaginar que haveria tantas mulheres representadas no mundo do cinema", disse a cineasta de 40 anos, que no ano passado se tornou a primeira diretora de um filme, "Barbie", a ultrapassar US$ 1 bilhão (5 bilhões de reais) em bilheteria.

