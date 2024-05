Número de crianças migrantes que cruzou a selva panamenha em direção aos EUA disparou em 2024

Mais de 30 mil crianças migrantes cruzaram a inóspita selva de Darién, no Panamá, a caminho dos Estados Unidos, nos primeiros quatro meses de 2024, um aumento de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado, informou o Unicef nesta quarta-feira (15)).

Desses 30.000 menores, quase 2.000 chegaram ao Panamá sozinhos ou separados de suas famílias, três vezes mais do que nos primeiros quatro meses de 2023, de acordo com o Unicef.