Petróleo sobe e mantém oscilações afetados pelos EUA

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (15), mantendo o movimento oscilante observado nas últimas duas semanas e sendo afetados por uma contração mais forte do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,44%, fechando em 82,75 dólares.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em junho aumentou 0,78%, a 78,63 dólares.