Portugal descarta pagar indenizações por passado colonialista

Em 2022, os mais altos representantes do Estado reconheceram a responsabilidade de Portugal. O ex-primeiro-ministro socialista António Costa havia pedido desculpas pelo que chamou de "ato indesculpável".

A questão de eventuais reparações coloniais foi mencionada no final de abril pelo presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, dias antes do 50º aniversário da Revolução dos Cravos, que instaurou a democracia em Portugal, encerrou 13 anos de guerras coloniais e abriu o caminho para a independência de ex-colônias como Angola e Moçambique.

"Somos responsáveis pelo que fizemos lá [...] Devemos pagar os custos", afirmou o presidente na ocasião.

As declarações do chefe de Estado causaram reações, especialmente do partido de extrema-direita Chega, que apresentou no parlamento uma proposta para acusar Rebelo de Sousa de traição.