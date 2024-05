Processo de extradição de Assange é 'manipulado', acusa responsável pelo Wikileaks

"Sei que estas são palavras duras que normalmente usamos para os tribunais de países não europeus, não de países ocidentais, mas cheguei à conclusão de que é absolutamente o caso. Isso é corrupção institucional, a nível judicial. Julian Assange é um prisioneiro político, está muito claro", acrescentou o islandês.

A esposa de Julian Assange, Stella, não desmentiu o editor-chefe do Wikileaks.

"Não espero um resultado racional dos tribunais. Se tenho alguma esperança de que eles farão a coisa certa e Julian vencerá no final? É claro que tenho que ter alguma fé no fato de que isso pode acontecer. E espero que isso aconteça. Mas observei o que aconteceu nos últimos cinco anos (desde sua prisão no Reino Unido) e acho que a análise de Kristinn é sólida", explicou Stella Assange.

- Recurso no tribunal europeu -

A Justiça britânica anunciará na segunda-feira se as garantias que os Estados Unidos eventualmente apresentarem são ou não satisfatórias.

Caso considere satisfatórias, a última opção de Assange seria o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH). Caso não as considere satisfatórias, Assange terá uma última apelação no Reino Unido.