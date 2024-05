Senador americano Bob Menéndez colocou seu poder 'à venda', acusa Promotoria

Os Menéndez são acusados de suborno, fraude, extorsão e de atuarem como agentes estrangeiros. As penas pelas acusações mais graves podem chegar a 20 anos de prisão.

Por sua vez, o advogado do senador, Avi Weitzman, tentou separar o trabalho de Menéndez, então presidente da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado, cargo ao qual renunciou depois de ser acusado, dos negócios de sua esposa de origem libanesa, que conheceu em 2018. Menéndez se casou com ela dois anos depois e foi viver em sua casa.

"Nadine tinha preocupações financeiras", reconheceu o advogado, mas ela as escondeu do senador. Recorreu a familiares e amigos, entre eles os três empresários, para superá-las.

"Ela se certificou de que Bob não estivesse nas conversas", garantiu a defesa.

Senador desde 2006 e ex-deputado na Câmara dos Representantes durante 14 anos, Menéndez tem se mostrado um democrata convicto no Congresso há três décadas.

Como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, foi um feroz opositor à normalização das relações com Cuba e um inimigo ferrenho de Venezuela e China, e um defensor de Israel.