Abalada por protestos, Nova Caledônia tem noite 'mais tranquila'

O território francês da Nova Caledônia registrou uma noite "mais tranquila e pacífica", apesar de alguns incidentes, no quarto dia de protestos violentos contra uma reforma do censo eleitoral, disse nesta sexta-feira (17, noite de quinta em Brasília) o representante do Estado francês neste arquipélago do Oceano Pacífico.

Os protestos começaram na segunda-feira, em resposta a uma reforma do censo eleitoral promovida pelo governo francês que, segundo os líderes do povo autóctone kanak, diluirá sua influência nas instituições do território.

Os distúrbios, com episódios de saques, incêndios e tiroteios, deixaram cinco mortos e levaram o governo francês a decretar um estado de urgência e a enviar tropas para o território.