Abinader ou Fernández? Dois velhos rivais disputam uma revanche na República Dominicana

Ele agora aspira a uma quarta gestão e, pela segunda vez, enfrenta o mesmo rival: Abinader.

Embora em 2020 ele tenha ficado em terceiro lugar com 8% dos votos, desta vez as pesquisas o colocam como o principal rival do presidente, mas ainda muito atrás (60%-25%).

Ele promete "um governo de progresso" com 2.024 propostas para transformar a economia e a "justiça social", incluindo o aumento da produção agrícola, que, segundo ele, foi afetada pelo crescimento das importações.

Fernández, advogado e escritor, foi membro por 46 anos do PLD de esquerda, o partido que o acompanhou durante seus três governos, mas rompeu com a organização em 2019 após perder as primárias, que ele descreveu como fraudulentas. Ele então fundou seu próprio partido, o Força Popular.

Ele acusa o governo de Abinader de manipular os números do crescimento, embora concorde com a política de deportação de imigrantes sem documentos.

O governo de Fernández tem grandes projetos de infraestrutura, como o metrô de Santo Domingo. Além disso, ele permitiu o acesso do capital privado às empresas estatais e promoveu um grande crescimento econômico.