Barcelona vence lanterna Almería e se consolida na vice-liderança do Espanhol

- Real Sociedad ultrapassa o Betis -

Também nesta quinta-feira, a Real Sociedad subiu para a sexta posição na tabela, que dá vaga na próxima Liga Europa, ao derrotar o Valencia por 1 a 0, com um gol de André Silva aos três minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o time basco se coloca um ponto à frente do Betis, que caiu para a sétima posição (vaga na Liga Conferência) com o empate em 2 a 2 com o Las Palmas.

O Betis chegou a estar duas vezes à frente no placar, graças a um gol contra de Mika Mármol (21') e um de Ayoze Pérez (49'), mas o Las Palmas chegou ao empate marcando com Álex Suárez (27') e Alberto Moreiro (64').

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação: