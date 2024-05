Biden descarta entregar a republicanos aúdio de seu depoimento a promotor

Mas o departamento já divulgou transcrições das declarações e argumenta que os republicanos querem que as fitas sejam simplesmente usadas em anúncios de campanha de apoio a Trump.

"A ausência de uma necessidade legítima das gravações de áudio expõe o seu provável propósito: dissecá-las, distorcê-las e utilizá-las para fins político-partidários", disse Siskel em uma carta aos comitês.

Hur, nomeado por Garland em janeiro de 2023 para investigar Biden, concluiu que o mandatário reteve indevidamente documentos confidenciais após o término do seu mandato como vice-presidente, em 2017, mas que acusações criminais não se justificavam.

"Para determinar se o procurador especial aplicou a justiça de maneira adequada ao não processar - e ao não recomendar a acusação - o presidente, as gravações são necessárias", disse o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, quando o painel começou a considerar a citação por desacato a Garland.

"As transcrições por si só não são prova suficiente do estado da memória do presidente, francamente, porque a Casa Branca tem um histórico de adulteração de transcrições", acrescentou.

O congressista democrata Jerry Nadler acusou Jordan de desperdiçar 20 milhões de dólares em "suas várias teorias da conspiração" visando Biden para desviar a atenção das irregularidades cometidas por Trump, que enfrenta 88 acusações criminais, quase metade delas pela suposta retenção de documentos confidenciais.