Botafogo vence Universitario (1-0) e sela vaga nas oitavas da Libertadores

Eliminados, Universitario (5 pontos) e LDU do Equador (4 pontos) vão se enfrentar para tentar ficar com a terceira e garantir vaga no playoff de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

- Barreira defensiva -

O time peruano começou a partida com boas ações coletivas, mas parou na barreira defensiva montada pelo Botafogo.

Depois de 15 minutos, os cariocas começaram a explorar os contra-ataques com o atacante Luiz Henrique e o meia Marlon Freitas.

A primeira chance alvinegra saiu justamente dos pés de Marlon Freitas, com um chute de longa distância que quase surpreendeu o goleiro Sebastián Britos (20').

Com mais posse no meio-campo, o Universitario conseguia avançar com a bola, mas parava na intermediária sem encontrar espaços na sólida defesa do Botafogo.