Democratas criticam lei que freia luta contra mudanças climáticas na Flórida

"As nefastas consequências da crise climática são cada dia mais evidentes na Flórida, e as tentativas de enfraquecer os esforços para combater essa ameaça existencial são totalmente imprudentes e irresponsáveis", acrescentou.

Segundo o centro de estudos Florida Climate Center (Centro Climático da Flórida, em tradução livre), o estado é um dos mais expostos às consequências do aquecimento global do país, com a elevação do nível do mar.

Em 2023, a Flórida teve seu ano mais quente desde 1895, segundo a instituição universitária, e uma onda de calor no mar provocou um grave episódio de embranquecimento do recife de corais do Estado.

"Os habitantes da Flórida estão na linha de frente do aumento do nível do mar, do calor extremo, do aumento dos preços de seguro de propriedade, das inundações mais frequentes e dos tornados mais graves", alerta a diretora-executiva do instituto socioambiental Cleo, Yoca Arditi-Rocha.

"Este ato intencional de dissonância cognitiva é a prova de que o governador e a legislatura do estado não estão atuando com o melhor dos interesses para os floridenses, mas sim para proteger os benefícios da indústria dos combustíveis fósseis", complementou.

