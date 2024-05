Em Cannes, 'Los hiperbóreos' aborda história do Chile com humor ácido

A busca a leva a um mundo fantástico, com cenários de papel machê no estilo do pioneiro cineasta francês George Méliès, e a Miguel Serrano, poeta nazista, pensador e ex-diplomata chileno (1917-2009).

A ideia inicial veio do livro "Literatura nazista na América", de Roberto Bolaño, que, embora não mencione essa figura sinistra da história chilena, está presente como "uma espécie de fantasma", disse Cristóbal León à AFP.

Ele é uma figura "cheia de contradições", com textos bons e ruins, e "com muitos elementos que o tornam um monstro difícil de aceitar", acrescenta.

Serrano foi utilizado pelos dois diretores para mergulhar na história recente de seu país, um tema que já estava presente em seu primeiro longa-metragem, "A Casa Lobo", um filme de animação sobre Colonia Dignidad, um antigo enclave alemão fundado por um veterano nazista.

"Realidade política superaquecida" -

De fato, "Los hiperbóreos" foi escrito no calor da explosão social de 2019, os protestos que sacudiram o país para exigir mais justiça social, explicam os diretores, que trabalham juntos há mais de uma década.