EUA proíbe importações de 26 têxteis chinesas por trabalho forçado

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (16) a inclusão de 26 empresas chinesas do setor têxtil, acusadas de utilizar algodão proveniente de Xinjiang, à sua lista de companhias às quais a exportação para o país é proibida, em aplicação da lei de prevenção do trabalho forçado contra os uigures (Uyghur Forced Labor Prevention Act - UFLPA, na sigla em inglês).

Em vigor desde o final de 2021, a lei visa garantir que as empresas americanas não financiem atividades baseadas no trabalho forçado dessa minoria muçulmana da China.

As 26 empresas sancionadas não têm sede em Xinjiang, mas são acusadas de se abastecerem com algodão produzido na região do extremo oeste da China.