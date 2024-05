Ex-ministro francês é indiciado por tentativa de estupro

Em comunicado enviado à AFP, alega que "um exame médico realizado por um especialista" para detecção de artrogripose, doença rara da qual padece, "demonstra claramente que a sua deficiência o coloca na impossibilidade física de cometer os atos injustamente acusados".

"As acusações formuladas são materialmente e cientificamente impossíveis", insistiram à AFP seus advogados, Jacqueline Laffont e Robin Binsard.

Contudo, o advogado da denunciante, Mario Stasi, afirmou que as acusações são "coerentes e coincidentes com as de testemunhas concordantes". "Este indiciamento esperado é lógico", disse.

O caso veio à tona na primavera boreal de 2022 através de uma notícia veiculada no site Mediapart, que continha os testemunhos de duas mulheres que acusaram o político de estupros ocorridos em 2010 e 2011.

Essas revelações levaram uma terceira mulher a também denunciar que Abad tinha tentado violentá-la em uma festa que ele organizou em sua residência de Paris em 2010, caso pelo qual acabou sendo indiciado.

Abad foi nomeado ministro de Solidariedade, Autonomia e Pessoas com Deficiência em maio de 2022. Logo depois surgiram as acusações de estupro e, em julho, ele deixou o governo.