Expulso na final da Copa da Itália, Allegri é suspenso por 2 jogos

Logo após a expulsão, Allegri aplaudiu o árbitro de campo de maneira irônica, antes de se dirigir de maneira intimidatória ao quarto árbitro, até finalmente deixar o campo e ir para o vestiário.

A suspensão deverá ser cumprida a partir da próxima edição da Copa da Itália.

As imagens de irritação do treinador geraram grande repercussão na Itália, onde a imprensa também comentou amplamente que na cerimônia de premiação Allegri confrontou verbalmente o diretor esportivo da Juventus, Cristiano Giuntoli, e, mais tarde, a caminho da entrevista coletiva pós-jogo, ameaçou agredir o diretor do jornal Tuttosport.

Há semanas, a imprensa italiana especula que a Juve planeja demitir Allegri, que tem contrato até 2025, e que seu substituto seria o ítalo-brasileiro Thiago Motta, atual técnico do Bologna.

Com a conquista do 15º título da Copa da Itália, a Juve encerrou um jejum de três anos sem levantar um troféu.

No entanto, a sensação geral dentro do clube é de grande decepção pelos maus resultados da equipe na temporada, longe da disputa pelo 'Scudetto'.