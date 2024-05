Ferrari e McLaren desafiam Red Bull no GP da Emilia-Romagna de F1

Depois de chegar em segundo lugar na etapa de Miami há duas semanas, o holandês Max Verstappen tentará voltar ao degrau mais alto do pódio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (19), em Imola, com Ferrari e McLaren querendo dificultar ao máximo a vida do tricampeão mundial.

Ao volante da poderosa RB20, talvez tenha chegado o momento de Verstappen, líder do Mundial, olhar para o retrovisor. Dominante nos últimos dois anos, o holandês já deixou escapar duas vitórias em seis corridas nesta temporada: na Austrália, em março, e em Miami, no início de maio.

Em Imola, as Ferrari do espanhol Carlos Sainz, vencedor em Melbourne, e do monegasco Charles Leclerc correm em casa. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica a menos de 100 quilômetros da sede da tradicional escuderia, em Maranello.