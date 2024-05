Festival britânico é alvo de boicote de músicos em protesto contra venda de armas a Israel

Uma carta aberta pedindo aos organizadores do festival para romperem com o Barclays, publicada em março, foi assinada por centenas de associações, gravadoras, fãs de música e artistas, incluindo grandes nomes que não participaram do evento, como Massive Attack ou Brian Eno.

Até o momento, 126 grupos ou artistas se recusaram a se apresentar no festival, que ocorre em Brighton desde 2006, e os cinco concertos de abertura previstos para quarta-feira à noite tiveram que ser cancelados.

Questionado sobre a venda de armas na semana passada durante sua assembleia geral em Glasgow, o Barclays negou ter investido ou possuir ações em empresas que fornecem armas para Israel.

