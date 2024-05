Fifa decide entre Brasil e Alemanha-Bélgica-Países Baixos para sede da Copa feminina de 2027

O Congresso também abordará o conflito na Faixa de Gaza, a pedido da Federação Palestina (PFA), que pede sanções contra os times israelenses devido às "violações graves dos direitos humanos cometidas por Israel", segundo um e-mail enviado em meados de março.

A proposta provocará o primeiro debate dentro de uma grande organização esportiva sobre as consequências da guerra que começou em 7 de outubro após um ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não tratou do conflito, com base na coexistência desde 1995 dos comitês olímpicos nacionais israelense e palestino, uma solução de "dois Estados" herdeira do processo de paz de Oslo e também adotada pela Fifa desde 1998.

A PFA denuncia uma série de violações dos estatutos da Fifa pela Federação Israelense (IFA), que vão desde as consequências diretas dos bombardeios em seu território - "pelo menos 92 jogadores de futebol mortos" em meados de março e todas as infraestruturas esportivas de Gaza destruídas - até a falta de um esforço sério contra "a discriminação e o racismo" anti-palestinos.

Este ponto da agenda não será submetido a votação, esclareceu a Fifa.

