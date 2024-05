Fluminense vence Cerro Porteño (2-1) e vai às oitavas da Libertadores

Atual campeão, o Fluminense selou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores ao vencer o Cerro Porteño do Paraguai por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A.

Mal no Campeonato Brasileiro (está na zona de rebaixamento), o Tricolor abriu o placar aos 14 minutos com o experiente lateral Marcelo, mas o Cerro Porteño empatou pouco depois com o atacante Wilder Viera (19').

O time paraguaio conseguiu mais um gol no primeiro tempo com Diego Churín, mas o lance foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.