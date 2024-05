FMI espera que economia argentina 'comece a crescer' no segundo semestre

Em nível fiscal, deve melhorar a eficiência do sistema tributário, mas também "seguir garantindo que a assistência social seja suficiente e esteja bem organizada para proteger os mais vulneráveis" e assegurar de que a carga do ajuste "não recaia desproporcionalmente sobre as famílias trabalhadoras".

A política monetária "deverá seguir evoluindo para aplacar a inflação" e a cambial "deverá se tonar mais flexível com o tempo", declarou Kozack.

A porta-voz, no entanto, não mencionou o controle cambial que Milei quer suspender, ou seja o controle de câmbios vigente desde 2019 que limita o acesso a dólares em um país onde a moeda americana serve como porto seguro para a poupança.

No entanto, ela disse que "serão necessárias mudanças nas políticas à medida que os controles cambiais forem gradualmente relaxados" e as autoridades fizerem a "transição" para um novo regime em que "o peso e outras moedas, como o dólar americano, possam coexistir e ser livremente utilizados". Isso é o que está acontecendo no Peru e no Uruguai, disse ela.

Ela também não mencionou que o FMI emprestaria à Argentina mais dinheiro do que o acordado no programa de crédito.

"As discussões atuais com as autoridades estão concentradas nessa revisão em andamento", disse a porta-voz.