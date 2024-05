França mobiliza tropas na Nova Caledônia

Emmanuel Macron denunciou a violência, mas defendeu "retomar o diálogo político". No entanto, uma videoconferência que o mandatário havia proposto aos deputados do território para abordar a situação não ocorreu.

"As diferentes partes não querem conversar entre si no momento", disse a Presidência. Macron falará "diretamente com os deputados", separadamente, acrescentou o Palácio do Eliseu.

- "Não considero isso um saque" -

Os tiros ainda eram ouvidos na capital do arquipélago, Noumea, na manhã desta quinta-feira. Em um bairro carente no norte da cidade, um grande número de lojas havia sido destruído, disse um repórter da AFP.

"Viemos buscar o que havia nas lojas para comer. Depois, não teremos mais nenhuma loja. Precisamos de leite para as crianças. Não considero isso um saque", disse à AFP um vizinho que pediu anonimato.

Os protestos começaram na segunda-feira, quando a Assembleia Nacional em Paris começou a debater a reforma do censo eleitoral.