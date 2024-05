IA generativa ameaça economia dos meios de comunicação

A consultora Gartner prevê que o volume gerado pelos sistemas de busca tradicionais diminuirá em 25% até 2026, com o surgimento de aplicativos de IA generativa.

Apesar desta revolução, o Google não pode dispensar a publicidade e adaptará sua oferta aos anunciantes. "Do contrário, terá cortado as pernas com a IA", afirma o consultor David Clinch, da Media Growth Partners.

Hema Budaraju, da equipe de busca do Google, garante que durante os testes realizados no Overview, os sites e links envolvidos na resposta "se beneficiaram de um maior tráfego" do que na antiga fórmula de busca.

"A pergunta é: quem escolhe esses links?", questiona Clinch. "Como posso garantir que meus links, meu site e meu conteúdo estejam incluídos nesses resultados?", continua. "Imagino que será necessário pagar, que não será tão diferente do que existe até agora".

Com os Overviews, o Google reforçará sua posição como intermediário entre os internautas e os sites da web.

- A importância das fontes -

"O Google enfrenta uma pressão imensa", afirma David Clinch. "Outros atores já demonstraram que a IA generativa, que responde em uma linguagem simples e cotidiana às solicitações feitas a ela, 'poderia funcionar sem links nem publicidade', como é o caso do ChatGPT".