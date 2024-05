Irmã do líder norte-coreano nega exportação de armas para a Rússia

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un chamou de "absurdas" nesta sexta-feira (17, noite de quinta em Brasília) as acusações de que seu país fornece armas para a Rússia.

Coreia do Sul e Estados Unidos acusaram Pyongyang de vender armas a Moscou, apesar de as sanções das Nações Unidas contra ambos os países impedirem esse intercâmbio.

Analistas também alertaram que o aumento dos testes e da produção de mísseis de artilharia e de cruzeiro da Coreia do Norte podem estar vinculados à preparação de envios para Moscou. Mas Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, garantiu que não há "nenhuma intenção de exportar" as capacidades militares técnicas norte-coreanas, reportou a agência estatal de notícias KCNA nesta sexta-feira.