Israel afirma que dois supostos reféns tailandeses em Gaza morreram em 7/10

O Exército israelense informou, nesta quinta-feira (16), que dois cidadãos tailandeses, que se pensava estarem sequestrados em Gaza, morreram durante o ataque de 7 de outubro e que seus corpos foram levados para o território palestino, onde estão retidos.

"Informamos às famílias de dois cidadãos tailandeses sequestrados, que eram trabalhadores agrícolas no kibutz Beeri, que eles morreram durante o ataque terrorista de 7 de outubro e que seus corpos estão nas mãos do Hamas" na Faixa de Gaza, declarou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, em uma coletiva de imprensa.

"O sofrimento e a injustiça que essas pessoas inocentes padeceram são uma questão de preocupação mundial que requer uma resposta unida", reagiu o Fórum de Famílias de Reféns, que representa parte dos parentes dos sequestrados.