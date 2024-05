Lançamento de 'Grand Theft Auto VI' será no outono boreal de 2025

A editora de jogos Take-Two Interactive, proprietária da Rockstar Games, anunciou nesta quinta-feira (16) que o muito esperado "Grand Theft Auto VI", o mais recente capítulo do bem-sucedido videogame, será lançado no outono boreal (entre setembro e dezembro) de 2025.

O estúdio Rockstar já havia indicado durante a apresentação do trailer do jogo que a próxima edição da franquia estaria disponível no próximo ano, sem fornecer mais detalhes.

"Os consumidores aguardam este título com uma ansiedade sem precedentes e nossas expectativas em relação ao seu sucesso comercial não param de crescer", declarou a Take-Two Interactive em seu comunicado de resultados trimestrais.