Leonora Carrington entra no panteão das artistas femininas mais bem cotadas

Depois de uma emocionante disputa de dez minutos em que seis pessoas deram lances, duas delas na sala, o público explodiu em aplausos quando o martelo do leiloeiro Oliver Barker soou anunciando a premiação da pintura de Carrington, que a casa havia estimado entre US$ 12 milhões e US$ 18 milhões.

Este recorde coloca Carrington (1917-2011) "entre as cinco artistas femininas mais bem cotadas, à frente de homens como Max Ernst ou Salvador Dalí", segundo a Sotheby's.

Juntamente com Carrington e Frida Kahlo, este seleto clube de artistas femininas é formado por Georgia O'Keeffe, Louise Bourgeois e Joan Mitchell.

A obra de Carrington foi a segunda mais cara da noite dedicada à pintura moderna na semana de leilões da primavera.

"Almiar", do pintor impressionista francês Claude Monet, foi arrematado por 34,8 milhões de dólares por um comprador asiático.

- Blue Moon -

Outra estrela dos arremates foi "Blue Moon", de Alexander Calder, vendida na sala por 14,3 milhões de dólares (R$ 73,3 milhões), também acima do seu preço estimado, entre US$ 7 milhões e US$ 10 milhões. É uma das poucas obras deste artista americano em mãos privadas e a primeira a aparecer em leilão em 25 anos.