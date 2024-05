Líder trabalhista britânico lança campanha para legislativas

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, lançou nesta quinta-feira sua campanha para as eleições legislativas, ainda sem data mas para previstas para este ano, prometendo acabar com o "caos" após quatorze anos dos conservadores no poder.

"O declínio não é inevitável", disse Starmer depois de mencionar os primeiros seis passos de seu partido se vencer as próximas eleições.

O Partido Trabalhista é o favorito nas pesquisas, com até vinte pontos de vantagem, para as eleições previstas para o segundo semestre.