Novo governo dos Países Baixos quer endurecer a política de asilo

A nova coalizão de governo dos Países Baixos quer endurecer ao máximo a política de asilo do país, embora possa demorar muitos anos para obter a revogação do sistema europeu do tema, afirmou o líder da extrema-direita e vencedor das últimas eleições legislativas, Geert Wilders.

O acordo para formar um governo de coalizão foi anunciado na quarta-feira à noite, seis meses após a vitória eleitoral do partido de Wilders.

Até o momento, não foi anunciado quem será o primeiro-ministro do país. A pessoa designada sucederá o atual chefe de Governo, o liberal Mark Rutte, que tem grande chance de ser nomeado secretário-geral da Otan.