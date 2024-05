Os luthiers indígenas que oferecem seus violinos da Amazônia à Bolívia

Cada violino que ele faz de cedro ou mara - dois tipos de madeira resistente - é vendido pelo equivalente a cerca de US$ 580 (R$ 3.052 na cotação atual), de acordo com sua família.

Viúvo, com cinco filhos e vários netos, Oreyai fala pouco. Ele tem problemas auditivos há algum tempo, obrigando-o a afinar de cor seu violino.

"Eu realmente gosto de tocar", repete o senhor de óculos enquanto se senta do lado de fora de sua oficina de tábuas.

Ao contrário de outros mestres artesãos, Hildeberto Oreyai não conseguiu que nenhum de seus descendentes continuasse o ofício de luthier que ele aprendeu com seu avô.

O vilarejo dos violinos só pode ser acessado por uma estrada de 300 km que o conecta a Santa Cruz, a capital homônima do mesmo departamento.

No início do século XIX, os franciscanos chegaram em uma missão a esse vilarejo de Guarayo - que em espanhol significa "onde as águas se encontram" - e perceberam que os indígenas eram artesãos habilidosos, mas, acima de tudo, notaram sua inclinação para a música.