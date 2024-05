Presidente da República Dominicana é favorito nas eleições de domingo

- "Melhor gestão" -

A gestão de Abinader tem aprovação de 70%, de acordo com o instituto Gallup, que destacou que 47,5% acreditam que "as coisas" no país "estão no caminho certo" e 40% estimam que a situação econômica "está melhor agora".

"Estabilizar um país não é tão fácil e colocá-lo para funcionar corretamente também não (...), isso leva tempo. É por isso que a população quer dar uma chance" à Abinader, disse à AFP Genry Pérez, de 30 anos.

O atual presidente rebate as acusação de Fernández, de que manipulou os indicadores econômicos, afirmando que teve a "melhor gestão" da pandemia de covid-19, e comemora suas conquistas na economia, citando o elevado crescimento, a inflação "dentro dos limites" e baixo índice de desemprego.

O Banco Mundial projeta um aumento de 5% do PIB no final do ano, assim como o FMI, que destaca o "potencial" do país "para se tornar uma economia avançada" nas próximas décadas.

Além disso, Abinader afirma que votar em Fernández é "voltar" à corrupção, que prometeu combater desde sua primeira campanha eleitoral.