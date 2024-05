Presidente do Equador insta Europa a lutar unida contra 'problema global' do narcotráfico

Ele foi se esconder em uma embaixada. É o equivalente a alguém estar preso, fugir e de lá se refugiar numa embaixada.

Acredito que seria melhor se voltássemos a ter relações diplomáticas com o México para o combate ao narcotráfico, uma vez que os grupos que operam no Equador são cartéis mexicanos.

P: O seu governo já havia manifestado anteriormente o seu desejo de superar o impasse. Como fazê-lo? A reabertura de consulados fechados no México poderia ajudar?

R: Estamos dispostos a conversar sobre muitas coisas. Há muito tempo promovemos um acordo de livre comércio com o México. Queríamos fortalecer as relações, mas não me parece, pessoalmente nem ao próprio governo, que a única condição e forma de restabelecer uma relação com o México seja dando-lhes um criminoso.

P: O seu país garantiu na Corte Internacional de Justiça que o ataque ocorreu em circunstâncias "excepcionais". Você entende as críticas internacionais ao ataque?

R: Acho que vai acabar sendo esclarecido na Justiça, se a própria embaixada for desnaturalizada. Confiamos em que teremos razão. No momento em que é concedido asilo a um criminoso, as coisas começam a envolver intervenção em assuntos nacionais, especialmente na justiça nacional, e não concordamos.